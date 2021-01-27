أخبار عاجلة

بدء أطول رحلة طيران لشركة لوفتهانزا لنقل طاقم أنتاركتيكا -
محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي.. اليوم -
مجموعة أرماني الجديدة من وحي فيلم أميركي شهير -
​​برلماني: ما يحدث داخل وزارة النقل إنجاز بمعنى الكلمة -
"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك -
مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم -
أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد -
اليوم.. إعادة محاكمة محمود عزت في "التخابر مع حماس" -
موريتانيا تنهي عقود عمل أطباء كوبيين دون إبداء مبررات -
الجيش في ميانمار يعتقل رئيس البلاد والزعيمة أونج سان سوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

ألمانيا: التعاون لمكافحة كورونا يمكن أن يخلق ثقة بين إسرائيل وفلسطين

Print
ألمانيا: التعاون لمكافحة كورونا يمكن أن يخلق ثقة بين إسرائيل وفلسطين ألمانيا: التعاون لمكافحة كورونا يمكن أن يخلق ثقة بين إسرائيل وفلسطين

مصراوي Masrawy

08:33 م الأربعاء 27 يناير 2021

برلين - (د ب أ)

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عن اعتقاده بأن تعزيز التعاون في مجال مكافحة المستجد يمكن أن يبني الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وفي كلمة ترحيب في مؤتمر بإسرائيل، ألقاها عبر الفيديو، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم الأربعاء: "سنعمل مع فرنسا ومصر والأردن في المستقبل على تشجيع جميع الأطراف على استئناف الحوار".

ودعا ماس طرفي الصراع إلى التحلي بالبراجماتية وقال: "نحن نعرض دعمنا لبناء الثقة، كما أن الالتزام بالعدول عن الإجراءات السلبية من جانب واحد وتعزيز التعاون مع الفلسطينيين في مكافحة كورونا يمكن أن يكون أولى الخطوات المهمة"، وذلك حسب نص الخطاب الذي تم توزيعه بشكل مسبق.

كان ماس التقى في القاهرة منتصف الشهر الجاري نظراءه من فرنسا ومصر والأردن للتشاور حول خطوات لاستئناف عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، واتفقت المجموعة الرباعية على مقترحات لاتخاذ تدابير لبناء الثقة بين الجانبين.

وأشاد ماس في كلمة الترحيب التي ألقاها في المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي بالجهود المبذولة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذَكَّر باللقاء الذي عقده العام الماضي مع وزيري خارجية الدولتين عند النصب التذكاري للهولوكوست في برلين، "بدون الحاجة إلى الكثير من الكلمات استطعنا أن نوضح لأصدقائنا من الإمارات منشأ دولة إسرائيل".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 533 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 53 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 533 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 53 حالة وفاة

غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

شبكة عيون الإخبارية