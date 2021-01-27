هدم مخالفات وإزالة إشغالات.. حملات مكثفة بأحياء الجيزة لتحقيق الانضباط

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy



كتب- يوسف عفيفي:

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز، بمواصلة الحملات للتصدي للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقاهي والكافيهات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الوقائية تنفيذا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

يأتي ذلك استمراراً لسلسة الحملات اليومية التي تشهدها محافظة الجيزة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن لإزالة كافة مظاهر الإهمال والارتقاء بالمظهر الحضاري وإعادة الأنضباط للشارع والاستجابة لشكاوى المواطنين من احتلال أرصفة المشاة من الباعة الجائلين وأصحاب المقاهي والكافيهات لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقد قام حي الدقي بغلق 2 سنتر تعليمي بشارعي التحرير والدقي ورفع 154 حالة إشغال وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.

كما قام بتنفيذ حملة نظافة وتجريد ورفع الأتربة والمخلفات شملت شوارع "الأنصاري وشارع السودان والتحرير والكشافة وشارع المدارس" وذلك في إطار الاهتمام بالنظافة والتجميل والمحافظة على المظهر العام.

وفي حي العجوزة تم إزالة إعلان مخالف بدون ترخيص أمام مطلع كوبري 15 مايو وذلك في إطار الحملات التي ينفذها الحي للتصدي لكافة أوجه المخالفات.

أما في حي الهرم فتم تنفيذ إزالة لفيلا ناصية شارع المنصورية مع شارع سفنكس هرم.

كما تم متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات من أمام وخلف مساكن الشباب إلى جانب رفع المخلفات من سلالم الدائري وشارع مسجد المدينة المنورة بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل.

وفي مركز ومدينة أوسيم تم رفع حوالي 415 طنا من مخلفات القمامة اليومية على مستوى المدينة وشملت أيضاً قرى البراجيل وبرطس والكوم الأحمر وبشتيل.

كما قام مركز ومدينة البدرشين برفع حوالي 225 طنا من مخلفات القمامة شملت حملات النظافة قرى أبورجوان والمرازيق بمنطقة مساكن كفرزهران قرية مزغونة خلف سوق الاثنين ومقلب الثانوية ونقطة المطحن وتجريد وتمهيد طريق مصر أسيوط السريع بقرية مزغونة، كما تم تجريد طريق مصر أسيوط من أول الشوبك حتى الطريق القديم.

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم فض سوق ذات الكوم وأبوغالب حرصا على سلامة وأمن المواطنين، كما يجري استكمال أعمال توسعة طريق وردان كفر أبوالحديد ومتابعة أعمال تبطين ترعة فهمي وكفرحكيم ورفع ناتج تطهير ترعة بني سلامة بواقع 100 طن وفي إطار تجميل وتطوير مداخل القرى تم الانتهاء من عمل مسلة مدخل الشون بقرية أبوغالب.