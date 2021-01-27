أخبار عاجلة

بدء أطول رحلة طيران لشركة لوفتهانزا لنقل طاقم أنتاركتيكا -
محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي.. اليوم -
مجموعة أرماني الجديدة من وحي فيلم أميركي شهير -
​​برلماني: ما يحدث داخل وزارة النقل إنجاز بمعنى الكلمة -
"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك -
مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم -
أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد -
اليوم.. إعادة محاكمة محمود عزت في "التخابر مع حماس" -
موريتانيا تنهي عقود عمل أطباء كوبيين دون إبداء مبررات -
الجيش في ميانمار يعتقل رئيس البلاد والزعيمة أونج سان سوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

Print
مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

مصراوي Masrawy

08:49 م الأربعاء 27 يناير 2021

دمياط – محمد إبراهيم:

لقي شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من أعلى منزله بقرية شطا التابعة لمركز دمياط، وجرى نقله إلى مشرحة المستشفى التخصصي لحين استصدار تصريح الدفن، ومعاينة الطب الشرعي.

واستقبل المستشفى الشاب معتز عبداللطيف، جثة هامدة، بعد أن تعرض لكسور وكدمات متفرقة بالجسد ونزيف في المخ.

وأخطرت قوات الشرطة التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابسات الحادث وأسبابه، وتبين عدم وجود شبهة جنائية، وجرى تحرير محضر للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

شبكة عيون الإخبارية