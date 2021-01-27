مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط – محمد إبراهيم:

لقي شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من أعلى منزله بقرية شطا التابعة لمركز دمياط، وجرى نقله إلى مشرحة المستشفى التخصصي لحين استصدار تصريح الدفن، ومعاينة الطب الشرعي.

واستقبل المستشفى الشاب معتز عبداللطيف، جثة هامدة، بعد أن تعرض لكسور وكدمات متفرقة بالجسد ونزيف في المخ.

وأخطرت قوات الشرطة التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابسات الحادث وأسبابه، وتبين عدم وجود شبهة جنائية، وجرى تحرير محضر للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.