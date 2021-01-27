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بدء تطعيم الأطقم الطبية في الأقصر بلقاح كورونا (صور)

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بدء تطعيم الأطقم الطبية في الأقصر بلقاح كورونا (صور) بدء تطعيم الأطقم الطبية في الأقصر بلقاح كورونا (صور)

مصراوي Masrawy

08:10 م الأربعاء 27 يناير 2021

الأقصر- محمد محروس:

بدأت مديرية الصحة بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا، بمركز تلقي الطعوم بالحبيل في مدينة البياضية.

وتلقى الدكتور بكري عبدالستار، مسئول مستشفيات العزل بالمحافظة، والدكتور أحمد فتحي، مدير مستشفى العديسات المخصصة للعزل بالمحافظة، اللقاح كأول المشاركين من الأطقم الطبية بالأقصر في تلقي لقاح مكافحة كورونا، على أن يتم تباعًا إعطاء اللقاح لباقي أفراد الأطقم الطبية والفئات المسموح لها بأخذه.

وشهد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ونائبه محمد عبدالقادر، فعالية تلقي الأطقم الطبية للقاح كورونا بمركز تلقي الطعوم بمنطقة الحبيل، بحضور الدكتور الطاهر إسماعيل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتورة إلهام محمد، وكيل مديرية الصحة بالأقصر.

وأكد المحافظ حرصه على المشاركة في فعاليات تطعيم الفرق الطبية للاطمئنان على سير أعمال التطعيمات على الوجه الأكمل وفقًا للإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان لمكافحة العدوى.

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