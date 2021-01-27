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وزيرة البيئة: تجاوزنا المستهدف في جميع مؤشرات الوزارة

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وزيرة البيئة: تجاوزنا المستهدف في جميع مؤشرات الوزارة وزيرة البيئة: تجاوزنا المستهدف في جميع مؤشرات الوزارة

مصراوي Masrawy

08:13 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه تم تحسين جودة الهواء ونوعية المياه حيث استهدفت في برنامجها لتحسين نوعية الهواء تحقيق نسبة 5% خفض في أحمال التلوث من الأتربة الصدرية العالقة في الهواء في محافظات القاهرة الكبرى والدلتا، لافتة إلى تجاوز المستهدف بتحقيق بنسبة خفض للتلوث قدرها 24% أي حوالي 5 أضعاف النسبة المستهدفة، وقد تحقق ذلك نتيجة تنفيذ الوزارة للخطط والسياسات التي استهدفت تحسين نوعية الهواء بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية الشريكة معنا في تنفيذ ذلك.

وأضافت فؤاد أن الوزارة تخطت العدد المستهدف في برنامج الحكومة ووصلنا إلى عدد 108 محطات رصد لملوثات الهواء من أصل 107 محطات مستهدفة تغطي (23) محافظة ضمن الشبكة القومية لمحطات رصد نوعية الهواء المحيط، كما تم ربط عدد 352 مدخنة في عدد 76 منشأة صناعية ومحطة كهرباء بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية من أصل 277 مدخنة، ولأول مرة يتم ربط محطات الكهرباء.

وتابعت وزيرة البيئة أن الحكومة استهدفت في برنامجها بحلول شهر ديسمبر 2020 إقامة عدد 36 محطة وقد تم تنفيذ عدد 35 محطة ضمن محطات الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء البيئية في (10) محافظات هي (القاهرة الكبرى، الدقهلية، الغربية، الشرقية، الإسماعيلية، الإسكندرية، البحر الأحمر، والبحيرة)، وبقية المحافظات هي المستهدفة في الفترة المقبلة.

وأشارت فؤاد إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ فحص عوادم ما يزيد عن 110 آلاف مركبة على الطرق، وإنشاء 7 خطوط أتوبيس نقل جماعي حديثة يقوم بتشغيلها القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، تربط مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد بمحطة مترو الأنفاق بمحافظة الجيزة.

كما تم ولأول مرة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الدراجات التشاركية بمحافظة الفيوم وهي تجربة تستخدم في عديد من دول العالم لتنويع وسائل التنقل الصديق للبيئة من خلال إنشاء عدد (6) محطات لمشاركة الدراجات داخل جامعة الفيوم ومدينة الطالبات لخدمة طلاب وطالبات الجامعة ويدار بالكامل من خلال شركة شباب ناشئة.​

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