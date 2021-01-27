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رئيس "صحة النواب" يطالب وزيرة البيئة بوقف مشروع "كايرو آي" لمخالفته القانون

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رئيس "صحة النواب" يطالب وزيرة البيئة بوقف مشروع "كايرو آي" لمخالفته القانون رئيس "صحة النواب" يطالب وزيرة البيئة بوقف مشروع "كايرو آي" لمخالفته القانون

مصراوي Masrawy

08:06 م الأربعاء 27 يناير 2021


كتب- مصراوي:

طالب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ووزير الصحة الأسبق، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بوقف مشروع "cairo eye كايرو آي" أكبر عجلة دوارة في أفريقيا، والتي سيتم إنشاؤها بحديقة المسلة التراثية المجاورة لحديقة الأندلس بالزمالك، لمخالفته لقانون البيئة.

وأكد الدكتور أشرف حاتم، معقبًا على البيان الذي ألقته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن هذا المشروع يعد جيدا من حيث الفكرة، ولكن من حيث التنفيذ فإن اختيار هذه المنطقة سيء ويخالف قانون البيئة، ولابد من وقفه.

وأضاف رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه يتحتم عمل دراسة للآثار البيئية لمثل هذه المشروعات قبل بدء العمل فيها، وكذلك عمل جلسات استماع للمجتمع المدني، ثم الحصول على موافقة المواطنين على المشروع.

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