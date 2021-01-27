تأكيداً لالتزام واشنطن بأمن المنطقة.. القاذفة "بي-52" تحلق فوق الخليج للمرة الـ3 في شهر

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أقلعت من قاعدة جوية في ولاية لويزيانا.. وقادرة على حمل أسلحة نووية

حلقت قاذفة أمريكية من طراز "بي-52"، اليوم (الأربعاء) فوق منطقة الخليج، في ثالث عرض قوة موجه إلى خصوم الولايات المتحدة وخصوصاً إيران، منذ مطلع العام.

وأوضحت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، أن القاذفة القادرة على حمل أسلحة نووية من قاعدة باركسدايل الجوية في لويزيانا جنوب الولايات المتحدة، وحلقت في تشكيل مع مقاتلات "أف-15" تابعة لسلاح الجو السعودي.

وأضافت القيادة في بيان أوردته "فرانس 24"، أن هذه المهمة ترمي لإثبات قدرة الجيش الأمريكي على نشر قوات جوية في كافة أنحاء العالم، لردع أي هجوم محتمل وإظهار التزام الولايات المتحدة بأمن المنطقة.

وهذه هي ثالث طلعة في المنطقة تنفذها قاذفات "بي-52" منذ بداية السنة، لكنها الأولى منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض، الذي لا يبدو راغباً في تغيير إستراتيجية واشنطن العسكرية في الشرق الأوسط، لكنه أبدى استعداداً لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المبرم مع طهران.