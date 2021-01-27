وسائل إعلام تونسية: الطرد المشبوه الموجه إلى الرئاسة يحتوي على مادة "السارين" السامة

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مصراوي Masrawy

وكالات

نقلت شبكة "سكاي نيوز" عربية، عن وسائل إعلام تونسية مساء الأربعاء، قولها إن الطرد المشبوه الذي وصل إلى القصر الرئاسي يحتوي على مادة سامة وخطيرة.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز" فإن المادة التي كانت بالطرد المشبوه هي مادة "السارين" السامة.

وكان مصدر برئاسة الجمهورية التونسية، أكد مساء الأربعاء، وصول طرد مشبوه إلى القصر الرئاسي بقرطاج، موضحًا أن الظرف كان خاليًا من أي وثيقة، ويحتوي في المقابل على مادة مشبوهة.

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، مساء الأربعاء، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يتلق هذا الطرد، بل قام بفتحه أحد الأعوان بالقصر الرئاسي، وهو في حالة صحية جيدة.

كما أفاد بأنه تم عرض المادة المشبوهة الموجودة بالظرف على التحليل للكشف عن نوعيتها، كما تم فتح تحقيق حول مصدر هذا الظرف.