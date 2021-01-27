وزيرة البيئة: إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزارات المعنية والبدء في إعداد الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على مصر لضمان استدامة استثمارات الدولة من آثار تغير المناخ.

وأشارت الوزيرة، في كلمتها أمام الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن مصر ترأست على الصعيد الدولي مع المملكة المتحدة تحالف "المرونة والتكيف"، ونجح التحالف في الخروج ببعض المبادرات أخصها انضمام 120 دولة وكذلك 86 منظمة.

كما تم تعبئة الموارد المالية من شركاء التنمية بمبلغ 227 مليون دولار، و15.5 مليون يورو لتنفيذ مشروعات البيئة المختلفة.

وأوضحت أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإصدار معايير الاستدامة البيئية لدمجها في الخطة الاستثمارية للحكومة بهدف الوصول إلى نسبة 50% من المشروعات الخضراء خلال ثلاث سنوات. ​