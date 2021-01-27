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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

وقعت الكنيسة القبطية ونادي روتاري مصر، بروتوكول تعاون تنموي في مجالات التعليم والصحة والبيئة، وذلك بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني.

وبحسب بيان اليوم، مثل الكنيسة القبطية في توقيع البروتوكول، أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية وعنها نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات والمدير التنفيذي واللجنة التنفيذية التنموية للأسقفية، ومثل نادي الروتاري أسامة الأحمر محافظ الروتاري بمصر ومعه مديري التعليم واللجنة التنموية بالروتاري.