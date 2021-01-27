نواب ينتقدون غياب دور الثقافة في المحافظات

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

انتقد النائب إبراهيم عويس، عضو مجلس النواب، عدم وجود خطة شاملة وواضحة لمواجهة التطرف الفكري والأفكار المغلوطة التي هي من المفترض رقم واحد في معادلة التنوير.

جاء ذلك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال إلقاء الوزيرة بيانها حول أداء وزارتها خلال العام 2020- 2018.

وشدد عويس، في كلمته على ضرورة الهيكلة الإدارية لاسيما وأن بعض قصور الثقافة شقق صغيرة وبها عدد كبير من الموظفين، مقابل قصور ذات مساحات أكبر وعدد موظفيها لا يتناسب مع حجمها إطلاقا.

من جانبها قالت النائبة غادة الضبع، إن قصر الثقافة بسوهاج يقوم بدور مميز لكن ماذا عن مراكز المحافظة، مضيفة : "مركز جهينة حيث بلد الروائي المصري جمال الغيطاني وليس بها قصر ثقافة، نناشد وجوده".

وتساءلت البرلمانية عن مهرجان القراءة للجميع، وعصير الكتب في المحافظات والذي كان يلاقي إقبال واسع من الطلاب، مطالبة بتعظيم دور قصور الثقافة.

كما انتقد النائب عادل عامر، عدم وصول الإرث الثقافي الكبير لدى مصر للعالم بأسره بما يرسي صورة القاهرة الحديثة وانعكاسه الإيجابي على التسويق السياحي، مضيفا: "كنت أتمنى مثلا أن يجسد كتاب وصف مصر في عمل وثائقي يبث بـ 3 لغات ليتعرف العالم على ماهية كينونة مصر".

وطالب عضو مجلس النواب، بأن يكون هناك مسرحا مفتوحا داخل حدائق القناطر الخيرية.​