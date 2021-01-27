مستشار بالبيت الأبيض: وزعنا ٤٧ مليون جرعة لقاح على الولايات

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مصراوي Masrawy

وكالات

أكد آندي سلافيت كبير مستشاري فريق أزمة كورونا في البيت الأبيض، أن الأمر قد يستغرق شهورًا قبل تطيعم جميع الأمريكيين بلقاحات كورونا.

وتابع سلافيت، في مؤتمر صحفي نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية، أن هناك بعض الصعوبات تتمثل الحصول على إمدادات كافية من اللقاح بسرعة كافية، والقدرة على إعطاء اللقاحات بسرعة بمجرد إنتاجها وإرسالها إلى مواقع التوزيع.

وأشار إلى أن إدارة بايدن حققت هدفها الأولي المتمثل في مليون لقاح يوميًا. مؤكدًا أن هذا العدد من الجرعات هو "الأرضية وليس السقف".

وقال إن إدارة بايدن قدمت 47 مليون جرعة من اللقاح إلى الولايات ومنشآت الرعاية الطبية، ومع ذلك تم إعطاء 24 مليون جرعة للأمريكيين.

بدورها قالت روشيل والينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، إنه بناءً على البيانات الحديثة كانت هناك 2.1 حالة من الحساسية المفرطة لكل مليون جرعة من لقاح "موديرنا" وبالنسبة للقاح "فايزر" أظهرت البيانات 6.2 حالة من الحساسية المفرطة لكل مليون جرعة.

وتابعت والنيسكي أن مخاطر الإصابة بالفيروس أعلى بكثير من مخاطر الحساسية أو الحساسية المفرطة من اللقاح.

وأضافت: "على الرغم من أن الحساسية المفرطة يمكن أن تكون مخيفة إلا أن هناك علاجات فعالة لها".

وشارك في المؤتمر الأول لفريق أزمة كورونا بالبيت الأبيض كلاً من الدكتور أنتوني فوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وكبير المستشارين الطبيين للرئيس، والدكتورة مارسيلا نونيز سميث رئيسة فرقة العمل المعنية بالمساواة الصحية لأزمة كورونا وآندي سلافيت كبير مستشاري فريق الاستجابة للبيت الأبيض للأزمة، وروشيل والينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وجيف زينتس، منسق استجابة البيت الأبيض لكورونا.

وقدم فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن لإدارة أزمة كورونا، أول إحاطة إعلامية له مساء اليوم الأربعاء، وكشف خلالها عن توقعاته بشأن وفيات كورونا خلال الفترة المقبلة، وتحدث عن اللقاحات وعددًا من الإجراءات الاحترازية.