هيئة صحية أمريكية تكشف عدد حالات الحساسية من اللقاحات

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مصراوي Masrawy

وكالات

قالت روشيل والينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، إنه بناءً على البيانات الحديثة كانت هناك 2.1 حالة من الحساسية المفرطة لكل مليون جرعة من لقاح "موديرنا" وبالنسبة للقاح "فايزر" أظهرت البيانات 6.2 حالة من الحساسية المفرطة لكل مليون جرعة.

وتابعت والينسكي في مؤتمر صحفي نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية، أن مخاطر الإصابة بالفيروس أعلى بكثير من مخاطر الحساسية أو الحساسية المفرطة من اللقاح.

وأضافت: "على الرغم من أن الحساسية المفرطة يمكن أن تكون مخيفة إلا أن هناك علاجات فعالة لها".

وشارك في المؤتمر الأول لفريق أزمة كورونا بالبيت الأبيض كلاً من الدكتور أنتوني فوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وكبير المستشارين الطبيين للرئيس، والدكتورة مارسيلا نونيز سميث رئيسة فرقة العمل المعنية بالمساواة الصحية لأزمة كورونا ووآندي سلافيت كبير مستشاري فريق الاستجابة للبيت الأبيض للأزمة، وروشيل والينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وجيف زينتس، منسق استجابة البيت الأبيض لكورونا.

وقدم فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن لإدارة أزمة كورونا، أول إحاطة إعلامية له مساء اليوم الأربعاء، وكشف خلالها عن توقعاته بشأن وفيات كورونا خلال الفترة المقبلة، وتحدث عن اللقاحات وعددًا من الإجراءات الاحترازية.