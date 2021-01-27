أخبار عاجلة

بدء أطول رحلة طيران لشركة لوفتهانزا لنقل طاقم أنتاركتيكا -
محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي.. اليوم -
مجموعة أرماني الجديدة من وحي فيلم أميركي شهير -
​​برلماني: ما يحدث داخل وزارة النقل إنجاز بمعنى الكلمة -
"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك -
مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم -
أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد -
اليوم.. إعادة محاكمة محمود عزت في "التخابر مع حماس" -
موريتانيا تنهي عقود عمل أطباء كوبيين دون إبداء مبررات -
الجيش في ميانمار يعتقل رئيس البلاد والزعيمة أونج سان سوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مراكز السيطرة على الأمراض: ٢٦ ولاية سجلت إصابات بسلالة كورونا البريطانية

Print
مراكز السيطرة على الأمراض: ٢٦ ولاية سجلت إصابات بسلالة كورونا البريطانية مراكز السيطرة على الأمراض: ٢٦ ولاية سجلت إصابات بسلالة كورونا البريطانية

مصراوي Masrawy

07:25 م الأربعاء 27 يناير 2021

وكالات

قالت روشيل والينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، إن بلادها سجلت إصابات بالسلالة البريطانية في٢٦ ولاية، كما سجلت إصابات بسلالة كورونا المكتشفة في البرازيل في ولاية مينيسوتا.

وتابعت روشيل والنيسكي، في المؤتمر الصحفي الذي نقلته "سي إن إن" ، أنه حتى اليوم لم تسجل البلاد أي إصابة بسلالة كورونا المكتشفه في جنوب أفريقيا.

وشددت على أن المتغيرات التي تحدث للفيروس تتطلب إجراءات احترازية صارمة، ودعت إلى عدم السفر ما لم يكن ضروريًا.

وشارك في المؤتمر الأول لفريق أزمة كورونا بالبيت الأبيض كلاً من الدكتور أنتوني فوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وكبير المستشارين الطبيين للرئيس، والدكتورة مارسيلا نونيز سميث رئيسة فرقة العمل المعنية بالمساواة الصحية لأزمة كورونا ووآندي سلافيت كبير مستشاري فريق الاستجابة للبيت الأبيض للأزمة، وروشيل والينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وجيف زينتس، منسق استجابة البيت الأبيض لكورونا.

وقدم فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن لإدارة أزمة كورونا، أول إحاطة إعلامية له مساء اليوم الأربعاء، وكشف خلالها عن توقعاته بشأن وفيات كورونا خلال الفترة المقبلة، وتحدث عن اللقاحات وعددًا من الإجراءات الاحترازية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

شبكة عيون الإخبارية