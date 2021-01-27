مراكز السيطرة على الأمراض: ٢٦ ولاية سجلت إصابات بسلالة كورونا البريطانية

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مصراوي Masrawy

وكالات

قالت روشيل والينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، إن بلادها سجلت إصابات بالسلالة البريطانية في٢٦ ولاية، كما سجلت إصابات بسلالة كورونا المكتشفة في البرازيل في ولاية مينيسوتا.

وتابعت روشيل والنيسكي، في المؤتمر الصحفي الذي نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية، أنه حتى اليوم لم تسجل البلاد أي إصابة بسلالة كورونا المكتشفه في جنوب أفريقيا.

وشددت على أن المتغيرات التي تحدث للفيروس تتطلب إجراءات احترازية صارمة، ودعت إلى عدم السفر ما لم يكن ضروريًا.

وشارك في المؤتمر الأول لفريق أزمة كورونا بالبيت الأبيض كلاً من الدكتور أنتوني فوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وكبير المستشارين الطبيين للرئيس، والدكتورة مارسيلا نونيز سميث رئيسة فرقة العمل المعنية بالمساواة الصحية لأزمة كورونا ووآندي سلافيت كبير مستشاري فريق الاستجابة للبيت الأبيض للأزمة، وروشيل والينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وجيف زينتس، منسق استجابة البيت الأبيض لكورونا.

وقدم فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن لإدارة أزمة كورونا، أول إحاطة إعلامية له مساء اليوم الأربعاء، وكشف خلالها عن توقعاته بشأن وفيات كورونا خلال الفترة المقبلة، وتحدث عن اللقاحات وعددًا من الإجراءات الاحترازية.