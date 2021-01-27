السبت.. افتتاح البرنامج الثقافي للمسارح المتنقلة بأسوان

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أسوان – إيهاب عمران:

استعرض اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أبرز المشروعات والفعاليات الثقافية الجاري تنفيذها بمختلف مدن ومراكز المحافظة، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة جائحة كورونا، مشيدًا بالدعم اللامحدود والدور البنّاء الذي تقوم به الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، لتنفيذ العديد من الأنشطة التي تستهدف مختلف المراحل العمرية من أبناء أسوان، وهو ما يساهم بشكل مباشر في نشر الفكر التنويري والتوعية الثقافية على الوجه الأكمل.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، بمدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي محمد إدريس، ومدير عام فرع ثقافة أسوان نجوى سيد.

وشهد اللقاء عرض البرامج الثقافية التي سيجري إطلاقها داخل نطاق المحافظة خلال الفترة الحالية، ومن بينها افتتاح البرنامج الثقافي والفني للمسارح المتنقلة بقرية بلانة بمركز نصر النوبة، السبت المقبل على مدار 3 أيام، لينتقل بعد ذلك إلى قرية الأشراف بمركز إدفو.

وقال محمد إدريس، إن هذا البرنامج يُعد من أهم المشروعات القومية والثقافية التي توجه لها الدولة اهتمامًا كبيرًا للوصول للقرى النائية والمحرومة من المواقع الثقافية من أجل تحقيق مبدأ العدالة الثقافية، لافتًا إلى أنه سيجري تنفيذ سلسلة من القوافل الثقافية والفنية خلال الفترة من 30 يناير وحتى 5 فبراير المقبل، تتضمن مجموعة من الورش الفنية والمحاضرات الهادفة لبث الروح الوطنية، بجانب تنظيم عدد من المعارض الفنية والثقافية وتقديم عروض فنية لفرقة أسوان للفنون الشعبية.

وأضاف أنه جرى فتح الباب أمام شباب وفتيات أسوان للتقديم في مشروع "ابدأ حلمك" من خلال طرح ألف استمارة، بهدف اكتشاف ودعم ورعاية المواهب الفنية الشابة، واستثمار طاقات الشباب في المجال المسرحي باعتباره أحد أساليب الارتقاء بالوعي وتطوير المجتمع.

وأوضح أن وزيرة الثقافة أعلنت عن بدء تلقي طلبات الاشتراك في المرحلة الثانية خلال يناير الجاري والتي تستمر حتى منتصف فبراير المقبل، عبر شبكة الإنترنت في 5 محافظات من بينها أسوان، وستقام اختبارات القبول بتدريبات المرحلة الثانية من ورشة "ابدأ حلمك" عقب انتهاء فترة التقديم لإعداد المتدربين لمدة 6 أشهر اعتبارًا من شهر مارس وحتى أغسطس، على أن تكون مشاريع تخرج الدفعات الجديدة في المحافظات الخمس خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.