غدًا.. قطع مياه الشرب عن 4 مناطق في الإسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، قطع المياه عن 4 مناطق غربي المحافظة، بدءًا من السابعة صباح غد الخميس، بسبب أعمال صيانة بخط مياه رئيسي.

وأفادت الشركة فى بيان لها، أنه سيجري قطع المياه عن مناطق (عبد القادر بحري، مساكن مبارك 4، مجمع الصناعات البلاستيكية، مجمع الغزل والنسيج)، لحين انتهاء أعمال الإصلاح وأعمال صيانة طارئة لخط المياه قطر 1000 مم المغذي لمجمع البتروكيماويات.

وطالبت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.