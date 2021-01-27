طبيب متهم بالتحرش بالرجال.. النيابة تواجهه بالأدلة ويرد باضطرابه جنسيًا

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مصراوي Masrawy

كتب- طارق سمير:

أمرت النيابة العامة، بحبس طبيب متهم بهتك عرض 5 رجال بالقوة.

وواجهت النيابة العامة، خلال التحقيقات المتهم، بالأدلة الفنية التي قدَّمها المجني عليهم ضدَّه، وعثرت بهاتفه المحمول على أدلَّة فنيَّة أخرى تُعزِّز الاتهامَ المنسوب إليه.

ورد على الاتهامات، أنه يعاني من اضطراب في الميول الجنسية، وأنَّ هذا الاضطراب وإن كان لا يَسلبه وعيَهُ وإدراكَهُ فإنه زيَّن له ارتكاب سلوكٍ خاطئٍ.

كانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من خمسة أشخاص في شهر سبتمبر من العام الماضي ضدَّ طبيب أسنان لتحرشه بهم، وهتكه عرضهم بالقوة.

واستمعت "النيابة العامة" إلى شهادات للرجال الخمسة واطلعت على ما قدمه بعضهم من دليلٍ فنيٍّ ضدَّ المتهم، فأمرت بضبطه وإحضاره.