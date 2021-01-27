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"السديري": نجاح مبادرة أمير الرياض "تعلم من منزلك" في دعم التعليم

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"السديري": نجاح مبادرة أمير الرياض "تعلم من منزلك" في دعم التعليم "السديري": نجاح مبادرة أمير الرياض "تعلم من منزلك" في دعم التعليم
أكد أنها تعكس المشاركة المجتمعية والتلاحم وحب الخير من أبناء الوطن

رفع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري التهنئة إلى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير المنطقة وإلى نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بمناسبة نجاح مبادرة أمير المنطقة "تعلم من منزلك" لدعم أبناء المنطقة من الطلاب والطالبات ذوي الدخل المحدود بأجهزة حاسب لوحية مع شرائحها تعينهم في التعلم عن بعد.

وفي التفاصيل، أكد الدكتور "السديري" أن هذه المبادرة النوعية من أمير المنطقة تأتي امتداداً لما يحظى به التعليم من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة حيث ستسهم في مساعدة الطلاب والطالبات من أبناء المنطقة في إكمال تعليمهم وأداء متطلباتهم الدراسية عن بعد.

ونوه وكيل إمارة الرياض إلى أن هذه المبادرة الكريمة من أمير المنطقة تأتي داعمة للتعليم عن بعد ومحققة لأحد مستهدفات رؤية المملكة.

وأشار السديري إلى أن تحقيق المبادرة لأكثر من مستهدفاتها أظهر روح التلاحم والمشاركة المجتمعية وحب الخير غير المستغربة بين أبناء هذا الوطن الغالي سواء من القطاع الخاص أو المؤسسات الخيرية أو رجال الأعمال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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