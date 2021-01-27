هيئة صحية أمريكية تتوقع ارتفاع وفيات كورونا إلى ٥١٤ ألفًا بحلول ٢٠ فبراير

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مصراوي Masrawy

وكالات

قدم فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن لإدارة أزمة كورونا، أول إحاطة إعلامية له مساء اليوم الأربعاء، وكشف خلالها عن توقعاته بشأن وفيات كورونا خلال الفترة المقبلة، وتحدث عن اللقاحات وعددًا من الإجراءات الاحترازية.

وتوقع روشيل والينسكي، مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن يصل عدد وفيات كورونا في البلاد ما بين 479 ألفا إلى 514 ألفا بحلول 20 فبراير المقبل.

وقالت روشيل والنيسكي، في المؤتمر الصحفي الذي نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية، إن على الأمريكيين التأكد من حصولهم على جرعتين من لقاح كورونا.

وشددت على أن المتغيرات التي تحدث للفيروس تتطلب إجراءات احترازية صارمة، ودعت إلى عدم السفر ما لم يكن ضروريًا.

وشارك في المؤتمر الأول لفريق أزمة كورونا بالبيت الأبيض كلاً من الدكتور أنتوني فوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وكبير المستشارين الطبيين للرئيس، والدكتورة مارسيلا نونيز سميث رئيسة فرقة العمل المعنية بالمساواة الصحية لأزمة كورونا ووآندي سلافيت كبير مستشاري فريق الاستجابة للبيت الأبيض للأزمة، وروشيل والينسكي، مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وجيف زينتس، منسق استجابة البيت الأبيض لكورونا.