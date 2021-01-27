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"عملية مش سهلة وعايزة قلوب عفية".. الداخلية تحتفل بعيد الشرطة بأغنية "أمر خدمة"

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"عملية مش سهلة وعايزة قلوب عفية".. الداخلية تحتفل بعيد الشرطة بأغنية "أمر خدمة" "عملية مش سهلة وعايزة قلوب عفية".. الداخلية تحتفل بعيد الشرطة بأغنية "أمر خدمة"

مصراوي Masrawy

07:03 م الأربعاء 27 يناير 2021


كتب- محمد الصاوي:

أنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أغنية بعنوان "أمر خدمة" في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة وذكرى الـ 69 لملحمة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحا.

وتعيد ملحمة الإسماعيلية، ذكريات البطولة والفداء عن تضحيات الشرطة في عيدها الـ 69.

أيام قليلة وتحل الذكرى الـ 69 لملحمة الإسماعيلية التي راح ضحيتها أكثر من 130 شهيدا ومصابا من رجال الشرطة أثناء التصدي المستعمر البريطاني ورفض تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي، رغم قلة أعدادهم، وضعف أسلحتهم.

وتخوض أجهزة الأمن خلال الـ 7 سنوات الماضية حرب شرسة ضد الإرهاب الأسود وأعوانه من قوى الشر في محاولات لهدم الدولة المصرية إلا أن رجال الشرطة تصدوا لكافة المحاولات الخبيثة والتي أسفرت عن الإيقاع بالعديد منهم واستشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة.

وحرصت المصرية على الاحتفال بشكل خاص هذا العام 2021 بإصدار عملة نقدية فئة جنيه تحمل شعار الشرطة.

وافق مجلس الوزراء على استصدار عملة معدنية متداولة فئة الجنيه بعدد 3 ملايين قطعة، تحمل شعار الاحتفال بعيد الشرطة، وذلك تخليداً لذكرى المناسبة المحتفى بها.

وسطرت قوات الشرطة المتواجدة آنذاك بالقسم في ٢٥ يناير ١٩٥٢، ملحمة بطولة شهدت بها كل ، واكتسب هذا اليوم خصوصية أكبر بالنسبة لأهل الإسماعيلية، الذين تكاتفوا لمقاومة المحتل، فتقاسم رجال الشرطة ومحافظة الإسماعيلية هذا اليوم ليكون عيدا لهم ولكل المصريين.

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