أخبار عاجلة

بدء أطول رحلة طيران لشركة لوفتهانزا لنقل طاقم أنتاركتيكا -
محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي.. اليوم -
مجموعة أرماني الجديدة من وحي فيلم أميركي شهير -
​​برلماني: ما يحدث داخل وزارة النقل إنجاز بمعنى الكلمة -
"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك -
مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم -
أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد -
اليوم.. إعادة محاكمة محمود عزت في "التخابر مع حماس" -
موريتانيا تنهي عقود عمل أطباء كوبيين دون إبداء مبررات -
الجيش في ميانمار يعتقل رئيس البلاد والزعيمة أونج سان سوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

تعويض لمرة واحدة.. توجيهان من بشأن صندوق تكريم الشهداء

Print
تعويض لمرة واحدة.. توجيهان من السيسي بشأن صندوق تكريم الشهداء تعويض لمرة واحدة.. توجيهان من بشأن صندوق تكريم الشهداء

مصراوي Masrawy

07:00 م الأربعاء 27 يناير 2021


كتب- يوسف عفيفي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح ، اليوم الأربعاء، مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، وأحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء أعمال ونشاط الصندوق خلال العام الماضي 2020، بما في ذلك الموقف المالي للصندوق، والمزايا والخدمات التي يقدمها لصالح المستحقين بالتنسيق مع جميع جهات الدولة المعنية في هذا الشأن، إلى جانب جهود تحديث قواعد البيانات وإصدار البطاقات للمخاطبين والمستفيدين من الصندوق بكافة فئاتهم من شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وقد وجه الرئيس باستمرار تطوير آليات عمل صندوق تكريم الشهداء وتنمية موارده لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من أنشطته.

وفي هذا السياق؛ وجه السيسي بقيام الصندوق بدراسة صرف التعويض المادي الواجب صرفه لمرة واحدة للمستفيدين من أعمال صندوق تكريم الشهداء وفقاً لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

شبكة عيون الإخبارية