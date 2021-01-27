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مصراوي Masrawy

مصر - (أ ش أ)

تقررعقد اجتماع طارىء لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة مصر ، التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للمجلس وذلك يوم ٨ فبرابر المقبل، لتعزيز التضامن العربي ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وصرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن الإجتماع يأتي بطلب من مصر والأردن وسيكون حضوريًا بمقر الأمانة العامة للجامعة .

وأوضح السفير حسام زكي أن الاجتماع يهدف إلى بلورة موقف عربي جامع تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة والتي تستوجب موقفًا يحقق الحماية للامن العربي ويخدم المصالح العربية المشتركة ويعزز التضامن والعمل العربي المشترك ويعيد التاكيد على الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية.