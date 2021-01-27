أخبار عاجلة

بدء أطول رحلة طيران لشركة لوفتهانزا لنقل طاقم أنتاركتيكا -
محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي.. اليوم -
مجموعة أرماني الجديدة من وحي فيلم أميركي شهير -
​​برلماني: ما يحدث داخل وزارة النقل إنجاز بمعنى الكلمة -
"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك -
مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم -
أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد -
اليوم.. إعادة محاكمة محمود عزت في "التخابر مع حماس" -
موريتانيا تنهي عقود عمل أطباء كوبيين دون إبداء مبررات -
الجيش في ميانمار يعتقل رئيس البلاد والزعيمة أونج سان سوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة في فبراير المقبل

Print
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة في فبراير المقبل

مصراوي Masrawy

07:01 م الأربعاء 27 يناير 2021

- (أ ش أ)

تقررعقد اجتماع طارىء لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة مصر ، التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للمجلس وذلك يوم ٨ فبرابر المقبل، لتعزيز التضامن العربي ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وصرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن الإجتماع يأتي بطلب من مصر والأردن وسيكون حضوريًا بمقر الأمانة العامة للجامعة .

وأوضح السفير حسام زكي أن الاجتماع يهدف إلى بلورة موقف عربي جامع تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة والتي تستوجب موقفًا يحقق الحماية للامن العربي ويخدم المصالح العربية المشتركة ويعزز التضامن والعمل العربي المشترك ويعيد التاكيد على الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

شبكة عيون الإخبارية