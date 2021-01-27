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مالي: مقتل 100 متشدد وأسر 20 آخرين في عملية عسكرية مشتركة مع فرنسا

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مالي: مقتل 100 متشدد وأسر 20 آخرين في عملية عسكرية مشتركة مع فرنسا مالي: مقتل 100 متشدد وأسر 20 آخرين في عملية عسكرية مشتركة مع فرنسا

مصراوي Masrawy

06:50 م الأربعاء 27 يناير 2021

باريس - (ا ف ب)
ذكر جيش مالي في بيان، أن جنوده والقوات الفرنسية قتلوا مئة متشدد وأسروا 20 آخرين في عملية مشتركة نفذت في يناير الحالي، بوسط الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
أعلن الجيش المالي بالتعاون مع القوات الفرنسية، في بيان الثلاثاء، قتل 100 متشدد وأسر 20 آخرين في عملية مشتركة بين البلدين نفذت خلال يناير الحالي بوسط الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وقال إن الحملة استمرت من الثاني إلى العشرين من الشهر الجاري واستهدفت مناطق على الحدود مع بوركينا فاسو، حيث تسيطر جماعات متشددة لها صلات بتنظيمي "القاعدة وداعش" على مساحات كبيرة من الصحراء النائية وتشن هجمات منتظمة على الجيش والمدنيين.
وأضاف الجيش "استهدفت هذه العملية إخراج العدو من مناطق يتخذها ملاذا له".
ولفرنسا أكثر من 5100 عسكري في منطقة الساحل بغرب أفريقيا للمساعدة في مواجهة المتشددين، وهي مشاركة تواجه معارضة متزايدة في الداخل ومن بعض الأوساط في مالي.

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