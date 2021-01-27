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مجلس الوزراء المصري يصدر 11 قرارا جديدا

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جاء ذلك خلال اجتماع المصرية، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفقا لما نشره موقع "بوابة الأهرام".

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة، وموافقة مجلس الوزارء على 11 قرارا جديدا، وهي:

1- مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية.

2- مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق الشراكة بين والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية.

3- مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 69.16 فدان بأسيوط، لاستخدامها في بعض المشروعات البترولية.

4- إضافة الرقيب أول سابقا، محمد النادي عفيفي، من القوات المسلحة إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية.

5- استعرض الموقف التنفيذي لمبادرة السداد الفوري، لرد مستحقات الشركات المصدرة.

6- اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة القاهرة التصرف بالبيع في قطعة الأرض بالمنطقة الصناعية بالقطامية لصالح إقامة مشروع استثماري.

7- التعاقد مع شركة PATP Dev الفرنسية بأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة لخط القطار الكهربائي الذي يربط عدلي منصور ـ العاشر من رمضان ـ العاصمة الإدارية الجديدة.

8- السير في إجراءات توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بنظام BOO بقدرة 500 ميجاوات، بمنطقة خليج السويس.

9- قيام وزارة الاتصالات بالتعاقد مع شركة "مايكروسوفت" لتوفير الرُخص والخدمات اللازمة لتشغيل مركز البيانات الموحد للعاصمة الإدارية الجديدة.

10- اعتماد محضر اللجنة العليا للتعويضات والمتضمن بيانا مجمعا بإجمالى قيم نسب التعويضات الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

11- إصدار عملة تذكارية فضية لبطولة لكرة اليد الـ 27 رجال - مصر 2021.

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