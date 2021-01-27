مفوضة الصحة الأوروبية ترفض تفسيرات أسترازينيكا حول تأخير شحنات اللقاح

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بروكسل - (د ب أ)

رفضت مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيدس، التفسيرات التي قدمها الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا المنتجة للقاحات كورونا، حول تأخير تسليم شحنات اللقاح المخطط له.

وقالت كيرياكيدس: "نحن نرفض منطق" من يأتي أولاً يحصل على الخدمة أولاً، قد يصلح ذلك عند جزارين الأحياء، لكن ليس في العقود"، موضحة أنه لم يتم تضمين شرط الأولوية في اتفاقهم.

ورفضت كيرياكيدس حجة استرازينيكا بأن الاتحاد الأوروبي طلب جرعاته بعد ثلاثة أشهر من قيام بريطانيا بذلك، وبالتالي لا يمكنه توقع تلقي الدواء في نفس الوقت.

وأضافت أنه لا يوجد في العقد أي شيء يتعلق بتقسيم سلاسل التوريد إلى مصنعين ينتجان لبريطانيا، ومصنعين للاتحاد الأوروبي.

وزعمت أسترازينيكا أن هذا هو السبب وراء تأثر عمليات التسليم إلى الاتحاد الأوروبي فقط، مستشهدة بإنتاجية منخفضة في موقع في بلجيكا.

وقالت إنه إذا تم إنتاج المزيد من الجرعات في بريطانيا، فينبغي استخدامها للوفاء بالالتزامات تجاه الاتحاد الأوروبي.