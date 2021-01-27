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مصراوي Masrawy



كتب- مصراوي:

صرح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد بأنه تم تقديم الخدمة الطبية لـ 44 فردا من الوفود المشاركة في البطولة، أمس الثلاثاء، وتقديم العلاج اللازم لهم، منوها بأن جميعهم في حالة صحية جيدة.

يأتي ذلك في إطار العمل بخطة التأمين الطبي لبطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، حرصا على الاهتمام بالصحة العامة لضيوف مصر، وتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية تزامنا مع جهود الدولة في التصدي لفيروس كورونا المستجد، وبالتنسيق بين وزارتي الصحة والسكان والشباب والرياضة، والاتحاد الدولي لكرة اليد.

وأكد الدكتور مجاهد، أن هناك تواصلا دائما ومستمرا بين الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، لمتابعة العمل وتقديم الخدمات الطبية لضيوف مصر الكرام وفقا لخطة التأمين الطبي، مشيرا إلى أنه يتم رفع تقارير يومية لهم من قبل اللجنة الطبية المشرفة على خطة التأمين الطبي للوقوف على أي تحديات والعمل على حلها فورا.

وأوضح أن الخدمات الطبية التي تم تقديمها لـ 44 فردا من المشاركين في البطولة وأعضاء اللجان المنظمة والعاملين بفنادق الإقامة، تمت من خلال 5 عيادات متواجدة داخل الفنادق، حيث تم صرف الأدوية اللازمة لهم جميعا وتنوعت بين أدوية (ضغط، سكر)، وأدوية طوارئ، ومسكنات، وأدوية أخرى متنوعة.

وقال الدكتور مجاهد إنه تم إجراء 1293 تحليلا (pcr) لفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية لجميع الفرق المشاركة في البطولة وأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق والفرق الطبية، حرصا على صحتهم.

وأكد أن الدكتور علاء عيد رئيس اللجنة الطبية بوزارة الصحة المشرفة على خطة التأمين الطبي لبطولة كأس العالم لكرة اليد يتابع باستمرار أعمال الرقابة على الأغذية ومياه الشرب بفنادق إقامة الوفود المشاركة في البطولة عن طريق المرور الميداني الدوري لفرق الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالوزارة على المطاعم بالفنادق لسحب عينات من الأغذية ومياه الشرب.

كما يتم متابعة السلامة الصحية لمقدمي الأغذية وإجراء مسح حراري لهم على مدار اليوم، حرصا على صحة وسلامة جميع الوفود المشاركة.. لافتا إلى أن نتائج جميع العينات التي تم سحبها منذ بداية البطولة حتى اليوم مطابقة للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وأشار إلى أن فرق المثقفين الصحيين بوزارة الصحة والسكان تقوم بتقديم التوعية اللازمة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا لجميع المشاركين في البطولة من خلال الأكشاك الطبية المتواجدة داخل الاستادات الرياضية وأمام صالات الألعاب.