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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، السفير جوزيف كيشي، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية نيجيريا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وكذلك القائم بأعمال السفارة النيجيرية في القاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المبعوث النيجيري نقل للرئيس رسالة خطية من الرئيس النيجيري "محمد بوهاري" تناولت عدداً من موضوعات التعاون الثنائي بين مصر ونيجيريا، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية وكذلك موضوعات مكافحة الإرهاب، فضلاً عن جهود تعزيز المشاورات السياسية بين البلدين واستئناف انعقاد اللجنة المشتركة، إلى جانب تبادل الخبرات بشأن التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وكذلك دور مصر في مساندة جهود نيجيريا في التنمية من خلال التعاون في مشروعات البنية الأساسية، خاصةً تشييد الطرق وتوليد الطاقة.

وقد أعرب مبعوث رئيس جمهورية نيجيريا عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكداً على ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات ممتدة، وتطلع بلاده للاستفادة من تجربة مصر في العديد من مجالات التعاون الثنائي، خاصةً مكافحة الإرهاب من خلال تنظيم دورات تدريبية ونقل الخبرات الفنية، وذلك في ضوء محورية الدور المصري باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار والأمن على مستوى القارة بأكملها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس النيجيري "بوهاري"، مؤكداً على تميز العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، والمكانة التي تتمتع بها نيجيريا على مستوى القارة الأفريقية ومنطقة غرب أفريقيا على وجه التحديد، ومشيراً إلى حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع نيجيريا، والتي تمثل نموذجاً للبناء والتكاتف بين الدول الأفريقية الكبرى لصالح شعوب القارة من خلال الاستغلال الأمثل للطاقات والموارد في أفريقيا، بما يساعد على دفع دفة العمل الأفريقي المشترك لتحقيق الطموحات التنموية التي تصبو إليها دول القارة.​