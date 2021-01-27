أخبار عاجلة

محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي.. اليوم -
مجموعة أرماني الجديدة من وحي فيلم أميركي شهير -
​​برلماني: ما يحدث داخل وزارة النقل إنجاز بمعنى الكلمة -
"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك -
مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم -
أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد -
موريتانيا تنهي عقود عمل أطباء كوبيين دون إبداء مبررات -
الجيش في ميانمار يعتقل رئيس البلاد والزعيمة أونج سان سوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

الاردن : 162 إصابة بكورونا المتحور حتى اليوم

Print
الاردن : 162 إصابة بكورونا المتحور حتى اليوم الاردن : 162 إصابة بكورونا المتحور حتى اليوم

جى بي سي نيوز : - قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات ان عدد الإصابات المسجلة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا بلغت لغاية اليوم 162 إصابة.
وبين الدكتور عبيدات لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم الاحد، ان الاكتشاف كان من خلال فحص الترتيب الوراثي لعينات المرضى الذين ثبتت اصابتهم بفيروس كورونا ومعظمهم قادمون من الخارج اضافة لحالات محلية لمخالطين.
وأكد وزير الصحة أن سلوك الفيروس لدى المصابين ما يزال ضمن السلوك الطبيعي المعروف عن السلالة المتحورة، داعيا إلى ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والتباعد الاجتماعي والمحافظة على النظافة الشخصية.

جي بي سي نيوز

شبكة عيون الإخبارية