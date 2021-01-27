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تحفيظ صامطة تجيز حفظ "قيسي" للقرآن الكريم

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تحفيظ صامطة تجيز حفظ "قيسي" للقرآن الكريم تحفيظ صامطة تجيز حفظ "قيسي" للقرآن الكريم
يدرس بحلقة جابر بن عبدالله

تحفيظ صامطة تجيز حفظ

أجرت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة صامطة، ممثلة في الشؤون التعليمية لدى الجمعية، اختبارًا للطالب وجدي محمد أحمد قيسي، الذي يدرس بحلقة جابر بن عبد الله بقرية شعب آل دهمي، وأتم حفظ المصحف الشريف كاملاً.

جاء ذلك بحضور لجنة الاختبار والمكونة من: عضو مجلس الإدارة بجمعية تحفيظ القرآن بصامطة الشيخ ناصر بشيري، ومعلم حلقة التحفيظ بقرية مجعر، الفائز بجائزة الملك سلمان بن عبد العزيز المحلية لحفظ القرٱن الكريم وتجويده، الشيخ جابر محمد بقار مدخلي.

وأشادت اللجنة بالطالب وجهوده التي أسهمت في إتمام حفظ كتاب الله؛ الأمر الذي سوف يساهم في عملية التنافس بين طلاب الحلقات لإتمام حفظ كتاب الله وتجويده بالطرق الصحيحة.

ووجه الطالب شكره وتقديره لجمعية تحفيظ القرآن بصامطة، على جهودها لدعم حلقات التحفيظ التي من شأنها تعليم الطلاب لكتاب الله، حفظًا وتجويدًا وقراءة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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