أخبار عاجلة

محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي.. اليوم -
مجموعة أرماني الجديدة من وحي فيلم أميركي شهير -
​​برلماني: ما يحدث داخل وزارة النقل إنجاز بمعنى الكلمة -
"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك -
مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم -
أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد -
موريتانيا تنهي عقود عمل أطباء كوبيين دون إبداء مبررات -
الجيش في ميانمار يعتقل رئيس البلاد والزعيمة أونج سان سوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جمعية "إعلامي" تُدشن هويتها البصرية وشعارها الجديد

Print
تهدف لرفع الكفاءة الإعلامية للقطاع غير الربحي

جمعية

أعلنت الجمعية الإعلامية "إعلامي"، التابعة إشرافًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الإعلام، اليوم الأربعاء، تدشين هويتها البصرية وشعارها الجديد.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور علي بن أحمد القحطاني: إن الجمعية تهدف إلى صناعة أثر إعلامي مجتمعي مستدام، عبر دعم الأنشطة الإعلامية والتكامل معها وتحفيز وتطوير الأفراد والكيانات وتأهيلهم إعلاميًّا.

كما تهدف للمساهمة في تطوير القطاع غير الربحي والعاملين فيه إعلاميًّا على وجه الخصوص، والمشاركة في نشر وإنتاج المحتوى القيمي.

يذكر أن جمعية "إعلامي" هي أول جمعية غير ربحية تهدف لرفع الكفاءة الإعلامية للقطاع غير الربحي وإثرائه فنيًّا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك

"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك

مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم

مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم

أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد

أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد

"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك

"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك

شبكة عيون الإخبارية