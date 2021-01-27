جمعية "إعلامي" تُدشن هويتها البصرية وشعارها الجديد

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تهدف لرفع الكفاءة الإعلامية للقطاع غير الربحي

أعلنت الجمعية الإعلامية "إعلامي"، التابعة إشرافًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الإعلام، اليوم الأربعاء، تدشين هويتها البصرية وشعارها الجديد.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور علي بن أحمد القحطاني: إن الجمعية تهدف إلى صناعة أثر إعلامي مجتمعي مستدام، عبر دعم الأنشطة الإعلامية والتكامل معها وتحفيز وتطوير الأفراد والكيانات وتأهيلهم إعلاميًّا.

كما تهدف للمساهمة في تطوير القطاع غير الربحي والعاملين فيه إعلاميًّا على وجه الخصوص، والمشاركة في نشر وإنتاج المحتوى القيمي.

يذكر أن جمعية "إعلامي" هي أول جمعية غير ربحية تهدف لرفع الكفاءة الإعلامية للقطاع غير الربحي وإثرائه فنيًّا.