أحزاب جزائرية تقدم مقترحات لتعديل مسودة قانون الانتخابات

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مصراوي Masrawy

الجزائر - (أ ش أ)

أصدر 11 حزبًا سياسيًا جزائريًا، اليوم الأربعاء، بيانًا مشتركًا يتضمن تحفظات ومقترحات تتعلق بعدد من مواد مسودة المشروع التمهيدي لقانون الانتخابات المطروح للنقاش على الساحة السياسية.

وتضمن البيان المشترك، الذي تم المصادقة عليه بعد مناقشة وإثراء في اجتماع لقيادات وممثلي هذه الأحزاب بمقر حزب جبهة النضال الوطني بالجزائر العاصمة، تحفظات على بعض مواد المشروع، مطالبًا حتى بالحذف النهائي للمادة 169 التي تنص على عدم الأخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على نسبة 5 بالمائة على الأقل من أصوات الناخبين.

وطالبت الأحزاب بحذف المادة 174 التي تقضي بأن تكون القوائم المتقدمة للانتخابات تراعي مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، كما اقترحت أن يشترط حصول المرشح للانتخابات على الشهادة الثانوية على الأقل.

يذكر أن الأحزاب الإحدى عشر هي أحزاب النضال الوطني، والخط الأصيل، والوسيط السياسي، وحركة الانفتاح، والجبهة الديمقراطية الحرة، وجبهة الأمل الوطني، وحركة الوفاق الوطني، وحزب النور الجزائري، والحركة الوطنية للعمال الجزائريين، والاتحاد الديمقراطي الوطني ومنبر جزائر الغد.