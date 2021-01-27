أخبار عاجلة

محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي.. اليوم -
مجموعة أرماني الجديدة من وحي فيلم أميركي شهير -
​​برلماني: ما يحدث داخل وزارة النقل إنجاز بمعنى الكلمة -
"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك -
مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم -
أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد -
موريتانيا تنهي عقود عمل أطباء كوبيين دون إبداء مبررات -
الجيش في ميانمار يعتقل رئيس البلاد والزعيمة أونج سان سوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

أحزاب جزائرية تقدم مقترحات لتعديل مسودة قانون الانتخابات

Print
أحزاب جزائرية تقدم مقترحات لتعديل مسودة قانون الانتخابات أحزاب جزائرية تقدم مقترحات لتعديل مسودة قانون الانتخابات

مصراوي Masrawy

06:25 م الأربعاء 27 يناير 2021

الجزائر - (أ ش أ)

أصدر 11 حزبًا سياسيًا جزائريًا، اليوم الأربعاء، بيانًا مشتركًا يتضمن تحفظات ومقترحات تتعلق بعدد من مواد مسودة المشروع التمهيدي لقانون الانتخابات المطروح للنقاش على الساحة السياسية.
وتضمن البيان المشترك، الذي تم المصادقة عليه بعد مناقشة وإثراء في اجتماع لقيادات وممثلي هذه الأحزاب بمقر حزب جبهة النضال الوطني بالجزائر العاصمة، تحفظات على بعض مواد المشروع، مطالبًا حتى بالحذف النهائي للمادة 169 التي تنص على عدم الأخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على نسبة 5 بالمائة على الأقل من أصوات الناخبين.

وطالبت الأحزاب بحذف المادة 174 التي تقضي بأن تكون القوائم المتقدمة للانتخابات تراعي مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، كما اقترحت أن يشترط حصول المرشح للانتخابات على الشهادة الثانوية على الأقل.

يذكر أن الأحزاب الإحدى عشر هي أحزاب النضال الوطني، والخط الأصيل، والوسيط السياسي، وحركة الانفتاح، والجبهة الديمقراطية الحرة، وجبهة الأمل الوطني، وحركة الوفاق الوطني، وحزب النور الجزائري، والحركة الوطنية للعمال الجزائريين، والاتحاد الديمقراطي الوطني ومنبر جزائر الغد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

شبكة عيون الإخبارية