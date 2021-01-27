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صحف جنوب السودان تشيد بجهود لتعزيز العلاقات الثنائية

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صحف جنوب السودان تشيد بجهود السيسي لتعزيز العلاقات الثنائية صحف جنوب السودان تشيد بجهود لتعزيز العلاقات الثنائية

مصراوي Masrawy

06:23 م الأربعاء 27 يناير 2021

جنوب السودان - (أ ش أ)

أشادت صحف جنوب السودان، بجهود الرئيس عبد الفتاح لتعزيز العلاقات بين وجنوب السودان بأدوات مختلفة، ومنها دورة تدريب الإعلاميين من جنوب السودان سنويًا عبر وزارة الدولة للإعلام.

وتحت عنوان "الرئيس المصري يعد بتدريب الصحفيين من جنوب السودان"، كتبت الصحفية من جنوب السودان نعمة جمعة، أن الرئيس السيسي وجه وزارة الدولة للإعلام بتدريب صحفيين من جنوب السودان سنوياً بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضحت جمعة أن ذلك يأتي في إطار جهود الرئيس السيسي لمكافحة الشائعات والأخبار المغلوطة والمعلومات المضللة التي انتشرت في العصر الحالي مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وظهور العديد من المصادر غير الرسمية.

وأضافت الصحفية من جنوب السودان أن أسامة هيكل، وزير الدولة المصرية للإعلام، أكد أن مثل هذه الدورات تعلم الصحفيين والإعلاميين كيفية فرز المعلومات وتدقيقها لمنع تأثير الشائعات على العلاقات بين البلدين.

وذكرت جمعة أن وزير الدولة المصرية للإعلام تعهد بتكرار الدورة سنويًّا، وأنه سيتصل قريبًا بنظيره من جنوب السودان مايكل ماكواي لتنسيق التدريب السنوي في القاهرة، وتجديد جهود مصر لتعزيز العلاقات الإعلامية والثقافية بين البلدين.

يذكر أن الدورة التدريبية ينظمها مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة التابع لوزارة الدولة للإعلام، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، وقد أشاد إعلاميو جنوب السودان بما تعلموه نظريًا وعمليًا، وأعرب متحدثهم الرسمي غاندي عيسى عن شكره لكل من أسهم في إنجاح الدورة، موضحاً أنه اكتسب منها مهارات في مجالات الإعلام المختلفة، كما أشاد باهتمام الوزير المصري بالجانب الثقافي أيضًا حيث تضمنت الدورة زيارات لمعالم ثقافية وسياحية بمصر كالأهرامات والمتحف المصري

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