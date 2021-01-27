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بني سويف| فض 11 سرادق "أفراح وعزاء" وغلق 102 محل خالفت الإجراءات الوقائية

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بني سويف| فض 11 سرادق "أفراح وعزاء" وغلق 102 محل خالفت الإجراءات الوقائية بني سويف| فض 11 سرادق "أفراح وعزاء" وغلق 102 محل خالفت الإجراءات الوقائية

مصراوي Masrawy

05:48 م الأربعاء 27 يناير 2021

بني سويف- حمدي سليمان:

واصلت محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، حملاتها المكثفة لمتابعة مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات إجراءً احترازيًا لمواجهة .

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 286 محضر مخالفة للإجراءات الاحترازية، وفض 11 سرادق لتجمعات أفراح وعزاء، لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، فضلًا عن غلق 6 مراكز "سناتر" للدروس الخصوصية، و102 محل ومنشأة تجارية لمخالفتها الإجراءات والتدابير الوقائية التي جرى إقرارها.

من جانبه، شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على المتابعة المستمرة؛ لتنفيذ تكليفات وقرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية، إضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدًا على مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

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