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وزير الطيران يبحث مع وفد روسي متابعة تنفيذ عقد تطوير المجال الجوي المصري

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وزير الطيران يبحث مع وفد روسي متابعة تنفيذ عقد تطوير المجال الجوي المصري وزير الطيران يبحث مع وفد روسي متابعة تنفيذ عقد تطوير المجال الجوي المصري

مصراوي Masrawy

06:09 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

بحث الطيار محمد منار وزير الطيران المدني اليوم بمقر الوزارة مع عدد من ممثلي الشركات الروسية المعنية بمجال الملاحة الجوية متابعة تنفيذ العقد المبرم بين وزارة الطيران المدني والجانب الروسي لتطوير المجال الجوي المصري.

وبحث الجانبان، خلال الاجتماع الذي حضره الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران وعدد من قيادات الوزارة والجهات المعنية، مراحل تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الطرفين وآليات التعاون بين كافة الجهات لخلق مجال جوي مرن وجاذب للحركة الدولية والإقليمية وأكثر أمانا وفاعلية.

يأتي هذا في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني نحو العمل بشكل مستمر على التطوير والتحديث في كافة مجالات قطاع الطيران المدني لمواكبة التقدم المتنامي والسريع في حركة المجال الجوي من خلال استخدام التكنولوجيا والتقنيات العالمية الحديثة.

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