عون يوافق على توزيع 50 مليار ليرة تعويضات للمتضررين من انفجار المرفأ

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جي بي سي نيوز :- ذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس اللبناني ميشيل عون قد وافق، اليوم الجمعة، على إعطاء الهيئة العليا للإغاثة مبلغ 50 مليار ليرة، ما يوازي 33063660 دولارا، لاستكمال تعويضات انفجار مرفأ بيروت.

وبحسب موقع " النشرة" اللبناني فقد وقّع ​عون اليوم المرسوم الرقم 7401 تاريخ 22 كانون الثاني 2021 القاضي بإعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة 50 مليار ليرة لبنانية لاستكمال دفع تعويضات للمتضررين من جراء ​انفجار مرفأ بيروت​.

وشدد عون على ضرورة أن توزّع هذه التعويضات وفق الآلية التي وضعتها ​قيادة الجيش​ ومحافظة بيروت، واستناداً الى جداول إسمية يعدّها الجيش وفق مبدأ الأولوية.

هذا وقد طلب الرئيس عون من قائد الجيش العماد جوزف عون أن يقوم المسؤولون عن الأمر بالإسراع في توزيع هذه التعويضات وفق الأولويّة المحددة.

وفي سياق آخر وقع الرئيس اللبناني أيضا اليوم على المرسوم رقم 7402 تاريخ 22 يناير/ كانون الثاني 2021 القاضي بتمديد مفعول براءات الذمّة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يشار إلى أن الهيئة العليا للإغاثة في لبنان كانت قد حولت في الـ14 يناير/ كانون الثاني الجاري حوالي 75 مليار ليرة لبنانية إلى خزينة الجيش من أجل مساعدة الأسر المحتاجة.

وأكد بيان صادر وقتها عن الهيئة العليا للإغاثة في لبنان أنه "استنادا إلى قرار ​وزارة المال​ دفع ​مساعدة​ مالية بقيمة 75 مليار ليرة لبنانية كسلفة خزينة للهيئة العليا للإغاثة، وتنفيذا للخطة الاجتماعية الهادفة إلى مساعدة الأسر التي ترزح تحت أوضاع معيشية حادة بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة "كورونا" قامت بتحويل كامل المبلغ إلى حساب خزينة الجيش".

وأكد البيان أن التحويل تم "اعتمادا إلى آلية تم وضعها من قبل ​قيادة الجيش​ والإدارات المعنية في ​الدولة​، واستنادا إلى جداول إسمية يعدها الجيش والادارات المختصة وفق مبدأ الأولوية والحاجة".

سبوتنيك