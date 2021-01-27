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ضبط مصنع أدوية بيطرية مخالف بداخله 6 أطنان مواد كيماوية في الإسكندرية

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ضبط مصنع أدوية بيطرية مخالف بداخله 6 أطنان مواد كيماوية في الإسكندرية ضبط مصنع أدوية بيطرية مخالف بداخله 6 أطنان مواد كيماوية في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

06:00 م الأربعاء 27 يناير 2021

الإسكندرية - محمد البدري:

ضبطت أجهزة مديرية بالإسكندرية، بالاشتراك مع مباحث التموين، اليوم الأربعاء، مصنع أدوية بيطرية وإضافات الأعلاف، يُدار بدون ترخيص وبداخله 6 أطنان مواد كيماوية مجهولة المصدر، بمنطقة برج العرب.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، محمد سعدالله، إن إدارة تموين برج العرب، نفذت حملة موسعة بالتنسيق مع مباحث التموين، والرقابة على المصانع غير النرخصة وحماية المواطنين من الغش التجاري، أسفرت عن ضبط المصنع المشار إليه وتبين إدارته وتشغيله بدون ترخيص.

وأضاف "سعد الله"، في تصريح صحفي، إنه تبين حيازة المصنع مواد مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات، تضمنت 120 جوال بإجمالي وزن 6 أطنان تحوي مادة بودرة بيضاء اللون غير مدون عليها أي بيانات، بالإضافة إلى 1800 عبوة لمادة "فلورا ارتدومنت 20%" تستخدم في تصنيع إضافات الأعلاف.

من جانبه، أوضح المهندس محمود القلش، معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي، أنه جرى التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين للعرض على النيابة ومباشرة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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