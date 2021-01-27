اختيار PLAYHERA منصة معتمدة لتدشين الإصدار الجديد من Black Ops Cold War

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نظّمت بطولة دولية داخل المملكة

أعلنت شركة Activision المطورة ومالكة اللعبة الشهيرة Black Ops عن اختيار منصة PLAYHERA لتدشين الإصدار الجديد للعبة من خلال بطولة عالمية شارك فيها أكثر من خمسة آلاف لاعب من ست دول شملت المملكة العربية السعودية وتركيا واليونان وجنوب أفريقيا والإمارات، كما اختارت الشركة المنصة لتنظيم البطولة داخل المملكة العربية السعودية.

وبعد انتهاء البطولات المحلية، تأهل 105 لاعبين، يمثلون 21 فريق "كلان" ومنظمات محترفة تمثل الدول الست؛ للمشاركة في البطولة الأقوى والأكثر شهرة واحترافية على مستوى العالم في اللعبة.

وقررت Activision إسناد التنظيم لمنصة PLAYHERA نظرا لما يتطلبه تنظيم البطولة من احترافية عالية وتقنية متقدمة وربط سلس بين اللاعبين والمنظمين؛ وبعد نجاح المنصة في تنظيم البطولة في المملكة، ونجاحها في تنظيم بطولات سابقة، حيث تتميز بسهولة التسجيل والقدرة على متابعة البطولات بكل سلاسة، والحصول على النتائج بشكل تقني مباشر بأقل عدد من الموظفين.

كما يمكن للمنصة تحليل البيانات بشكل إلكتروني؛ الأمر الذي يعطي صناع الألعاب الإلكترونية ومنظمي البطولات سهولة أكبر وسرعة للوصول إلى الفئات المستهدفة.

واستمرت البطولة الدولية لمدة يومين لعب خلالها اللاعبون أكثر من 18 ساعة بإشراف وإدارة فريق متخصص من منصة PLAYHERA لمراقبة أداء اللاعبين، وضمان عدم وجود أي تحديات تقنية أمامهم؛ مما نتج عنه إكمال البطولة بنجاح باهر وسلاسة عالية.