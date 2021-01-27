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بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا في أسوان (صور)

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بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا في أسوان (صور) بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا في أسوان (صور)

مصراوي Masrawy

05:53 م الأربعاء 27 يناير 2021

أسوان - إيهاب عمران:

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، إشارة البدء للحقن بلقاح التطعيم ضد (سينوفارم) للأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين بمستشفى أسوان التخصصي، والمخصصة لعزل حالات الإصابة بكورونا بمنطقة الصداقة الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، بالبدء في توزيع لقاح كورونا على الأطباء والفئات الأولى بالتطعيم، لحماية صحة المواطنين داخل 12 مستشفى على مستوى المحافظة، بإجمالي 1048 جرعة تطعيم.

وخلال حقن الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، كأول متلق للقاح، اطمأن محافظ أسوان على منظومة توزيع التطعيم على الأطقم الطبية بداية من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعة الثانية، مع الكشف المبدئي من قياس مستوى ضغط الدم ونسبة السكر للاطمئنان على الحالة الصحية له.

وقدم المحافظ شكره للأطقم الطبية بمستشفى عزل أسوان، وكافة العاملين بالقطاع الصحي من الجيش الأبيض بالمحافظة لدورهم الوطني والبطولي الملموس للوقوف على قلب رجل واحد للتصدى لجائحة فيروس كورونا.

واستفسر المحافظ عن الموقف الصحي للحالات التي تخضع للعلاج بالمستشفى، والتي شهدت تناقصًا واضحًا في نسب الإصابة بفيروس كورونا، خلال الأيام الماضية لتصل إلى 53 مريضًا فقط، مقدمًا خالص أمنياته لهؤلاء المرضى بأن يتماثلوا للشفاء العاجل وخروجهم في أقرب وقت ممكن.

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