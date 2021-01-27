بعد عرض ميدالياته للبيع.. تخصيص شقة لبطل الجمهورية في ألعاب القوى للمعاقين بطنطا

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مصراوي Masrawy

الغربية-مروة شاهين:

وافق الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، على توفير مسكن للبطل الرياضي عصام جميل الحديدي، بطل الجمهورية في ألعاب القوى للمعاقين لعدة سنوات، والحاصل على 46 ميدالية متنوعة، بعدما عرض ميدالياته للبيع لتوفير مسكن للعيش به.

وأصدر محافظ الغربية قرارًا بتوفير شقة لـ"الحديدي" بمساكن السلام في مدينة طنطا، واصطحب الدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا، البطل الرياضي وسلمه الشقة بمساحة 75 مترًا وبها جميع المرافق.

ووجه اللاعب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومحافظ الغربية، بعد أن أصبح له سكن ومأوي بعد سنوات من سكنه بالإيجار وعدم وجود مأوى له سوى "عشه" بسقف خشبي بقريته كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات.