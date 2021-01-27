دبلوماسي روسي: موسكو ستقترح على واشنطن التوصل إلى معادلة أمنية دولية جديدة

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روسيا - (أ ش أ)

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن بلاده ستقترح على الولايات المتحدة التوصل إلى معادلة أمنية دولية جديدة، تشمل جميع الأسلحة الهجومية والدفاعية، النووية وغير النووية.

وأضاف ريابكوف، في كلمته اليوم الأربعاء، بمجلس الدوما، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "نرى أن أساس استمرار هذا الحوار في مقترحاتنا التي نقلناها إلى الأمريكيين في وقت سابق، وجوهرها هو وضع معادلة أمنية جديدة تأخذ في الاعتبار تطور الجوانب (الأمنية العسكرية - التقنية والعسكرية - السياسية) نحن في الواقع نقترح توسيع جدول الأعمال الاستراتيجي وإدراج جميع الأسلحة الهجومية والدفاعية، النووية وغير النووية".

وأوضح أن معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية بين موسكو وواشنطن التي جرى تمديدها مؤخرًا في روسيا إلى سنة 2026 يمكن أن تشمل كذلك منظومة صواريخ "أفانجارد" الروسية، مؤكدًا أن موسكو لن تقدم تنازلات أحادية الجانب إلى الجانب الأمريكي، في إطار الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي وضبط التسلح.

وأشار إلى أنه إذا كانت هناك فرصة للتفاوض على أساس سليم ومراعاة توازن المصالح، فإن روسيا ستكون أول من يدعم ويسهل وضع مثل هذه الاتفاقيات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن قد أجريا، أمس محادثات هاتفية، وجه على إثرها كل منهما الجهات المختصة في بلاده للعمل بشكل عاجل من أجل تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3".