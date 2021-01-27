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روسيا - (أ ش أ)

أعربت الخارجية الروسية عن أملها في أن لا تتخذ طهران خطوات من شأنها عرقلة تنفيذ الاتفاق النووي بشكل كامل.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران سيتطلب حل عدد كبير من المشاكل، التي تراكمت بعد انسحاب الولايات المتحدة الاتفاق.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أعرب، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني جواد ظريف أمس في موسكو، عن قلق بلاده من تراجع طهران عن الالتزامات الطوعية بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة بشأن برنامجها النووي.

وحمل لافروف في الوقت ذاته الولايات المتحدة مسؤولية ما وصلت إليه الأمور، من خلال عدم تنفيذ واشنطن لالتزاماتها بموجب الاتفاق.

يُذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلنت الانسحاب من هذا الاتّفاق في 8 مايو 2018، كما أعلن ترامب بعد ذلك إعادة فرض العقوبات الأمريكيّة المتعلّقة بالنشاط النووي ضد طهران.