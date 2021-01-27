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البابا تواضروس يبحث مع وفد بنك مشروع التحول الرقمي والشمول المالي

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البابا تواضروس يبحث مع وفد بنك مصر مشروع التحول الرقمي والشمول المالي البابا تواضروس يبحث مع وفد بنك مشروع التحول الرقمي والشمول المالي

مصراوي Masrawy

05:41 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- مصراوي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفدًا من بنك ، للتناقش حول بحث مشروع التحول الرقمي والشمول المالي.

ضم الوفد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، وإيهاب درة رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع والمناطق والمدفوعات الإلكترونية ببنك مصر، وهبة عزيز نائب أول مدير عام إدارة التحالفات الاستراتيجية ببنك مصر.

كما حضر اللقاء القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، والدكتور هاني كميل مدير الديوان البابوي، وبربارة سليمان مدير مكتب قداسة البابا للعلاقات والمشروعات.

وكان البابا تواضروس الثاني، قد استقبل بالمقر البابوي بالقاهرة، أمس الثلاثاء، السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، وزوجته، حيث تأتي هذه الزيارة بغية التعارف بعد أن تولى السفير كريستيان برجر منصبه الجديد سفيرًا للاتحاد الأوروبي في مصر في شهر سبتمبر الماضي.

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