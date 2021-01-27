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أمطار واضطراب ملاحة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام تقلبات جوية

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أمطار واضطراب ملاحة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام تقلبات جوية أمطار واضطراب ملاحة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام تقلبات جوية

مصراوي Masrawy

05:35 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية خلال الفترة من الخميس 28 يناير وحتى السبت 30 يناير، والتي تشهد فترة من عدم الاستقرار.

وجاءت توقعات الهيئة على النحو التالي:

الخميس:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الوجه البحري.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ومدن القناة مما يزيد الإحساس بالبرودة.

- اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار، والبحر الأحمر ارتفاع الموج فيه من 2 إلى 3 أمتار.

الجمعة:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشمالية.

السبت:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشمالية.​

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