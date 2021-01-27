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قصور بلا ثقافة.. برلماني ينتقد بيان وزيرة الثقافة أمام الجلسة العامة

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قصور بلا ثقافة.. برلماني ينتقد بيان وزيرة الثقافة أمام الجلسة العامة قصور بلا ثقافة.. برلماني ينتقد بيان وزيرة الثقافة أمام الجلسة العامة

مصراوي Masrawy

05:32 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال الدكتور فريدي البياضي، عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، معلقًا على بيان وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الديم، حول أداء الوزارة خلال الفترة الماضية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: "قصور الثقافة هي قصور بلا ثقافة".

وأضاف البياضي، خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأربعاء: "تم إلغاء معرض القاهرة للكتاب في بداية العام؛ بسبب جائحة كورونا، وخسر الناشرون مبالغ هائلة، ولا أعترض على الإلغاء؛ لكنني أتعجب أنه في نفس الوقت يُقام مهرجان القاهرة السينمائي بحضور الوزيرة".

ووجَّه النائب حديثه إلى الوزيرة متسائلًا عن إنشاء مقرات لمراجعة الأعمال المسرحية في ٢٠١٨ في شبه رقابة مسبقة، وهو ما يتناقض مع حرية الإبداع الفني والأدبي التي كفلها الدستور في مادة ٦٧، متابعًا: "من غير المقبول في ٢٠٢١ أن تقوم وزارة الثقافة بتقييد حرية الإبداع الفني والأدبي".

وانتقد عضو اللجنة العامة لمجلس النواب عدم تفعيل المركز القومي للترجمة، قائلًا: إن المركز ميزانيته ٣٠٠ مليون جنيه تكاد تكون بالكامل مرتبات، ولا نرى إنتاجًا يثري حياتنا الثقافية كما هو منوط به.

وعلَّق البياضي على تجميد أدوار قصور الثقافة التي تكلفت مئات الملايين، ضاربًا مثالًا بقصر ثقافة القناطر الخيرية، قائلًا: للأسف أصبح لدينا قصور لكن في أغلب الأحوال بلا ثقافة.

واختتم النائب حديثه قائلًا: "أنتم منوطون بوزارة من أهم إن لم تكن أهم الوزارات.. بالثقافة نصنع أجيالاً مبدعة وبالثقافة نحارب التطرف والإرهاب؛ لذلك نعول الكثير على وزيرة الثقافة".

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