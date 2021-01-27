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محافظ بني سويف يلتقي رئيس هيئة الموانئ الجافة

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محافظ بني سويف يلتقي رئيس هيئة الموانئ الجافة محافظ بني سويف يلتقي رئيس هيئة الموانئ الجافة

مصراوي Masrawy

05:46 م الأربعاء 27 يناير 2021

بني سويف-حمدي سليمان:

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، اللواء عمرو محمد ياسين، رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، لبحث سبل التعاون بين المحافظة والهيئة في مجال تنفيذ مشروعات محددة لخدمة الاستثمار على أرض المحافظة، وعلى رأسها مشروع ميناء جاف، ومنطقة لوجستية ومناطق تخزينية لتخدم المناطق الصناعية بشكل متكامل وتدفع بالاستثمار بالمناطق الصناعية.

وأكد رئيس الهيئة على أن الدولة المصرية تتجه نحو التوسع في إقامة الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بهدف تحقيق التكامل بين كافة الأنشطة وتحقيق الاستفادة المثلى اقتصاديًا، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في هذا المجال لفتح آفاق اقتصادية جديدة، ويعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية.

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