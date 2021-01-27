الندوة العالمية للشباب الإسلامي تضع حجر الأساس لمركز تعليمي في نيجيريا

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يضمّ 3 فصول دراسية ومسجدًا وبئرَ ماء.. يستفيد منه ما يقارب 500 طالب

وضع مكتب الندوة العالمية في نيجيريا حجر الأساس لبناء مركز تعليمي في منطقة سولجا – تيست يضم ثلاثة فصول دراسية ومسجدًا وبئر ماء.

وأفاد مكتب الندوة في نيجيريا بأن المركز سيستفيد منه ما يقارب 500 طالب من أبناء أهالي المنطقة الذين يصعب عليهم تعليم أبنائهم لندرة المراكز التعليمية وبعدها عنهم، وستكون الدراسة في المركز على فترتين صباحية ومسائية؛ ليستوعب أكبر عدد من أبناء المنطقة بإشراف وزارة التربية والتعليم النيجيرية.

مما يذكر أن الندوة أقامت 20 مركزًا في السنوات الثلاث الأخيرة؛ حرصًا منها على توفير فرصة التعليم لكثير من أبناء الأهالي الذين يقطنون مناطق فقيرة ونائية ولا يجدون وسيلة يعلمون بها أبناءهم وتؤهلهم لمستقبل أفضل.