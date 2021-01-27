أخبار عاجلة

محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي.. اليوم -
مجموعة أرماني الجديدة من وحي فيلم أميركي شهير -
​​برلماني: ما يحدث داخل وزارة النقل إنجاز بمعنى الكلمة -
"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك -
مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم -
أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد -
موريتانيا تنهي عقود عمل أطباء كوبيين دون إبداء مبررات -
الجيش في ميانمار يعتقل رئيس البلاد والزعيمة أونج سان سوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إندونيسيا.. بركان يثور ويطلق الرماد حتى مسافة 3 كم

Print
إندونيسيا.. بركان يثور ويطلق الرماد حتى مسافة 3 كم إندونيسيا.. بركان يثور ويطلق الرماد حتى مسافة 3 كم
السلطات تحذر من احتمال تدفُّق حمم

إندونيسيا.. بركان يثور ويطلق الرماد حتى مسافة 3 كم

ثار بركان ميرابي الإندونيسي، أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم اليوم، مطلقًا سحبًا كثيفة من الدخان والرماد الذي تدفق من جوانب فوهته.

وطلبت السلطات الإندونيسية من المواطنين البقاء خارج مسافة خمسة كيلومترات من البركان، محذّرة من احتمال تدفق حمم.

وأفادت الوكالة الجيولوجية الإندونيسية بأن البركان الواقع قرب يوغياكرتا العاصمة الثقافية لإندونيسيا، أطلق سحب الرماد الساخن في الهواء أكثر من ثلاثين مرة خلال اليوم؛ حيث قطعت بعض السحب الدخانية مسافة 3 كم عن الفوهة.

وفي الثوران الأخير الكبير لبركان جبل ميرابي في 2010، قضى أكثر من 300 شخص، وأُجلي قرابة 280 ألف شخص من المناطق المحيطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك

"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك

مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم

مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم

أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد

أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد

"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك

"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك

شبكة عيون الإخبارية