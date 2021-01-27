السلطة الفلسطينية تطالب بحماية الأسرى بعد إصابة 300 منهم بـ"كورونا"

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"الكيلة" بيّنت أنهم لا يحصلون على الحد الأدنى من الوقاية

طالبت السلطة الفلسطينية، اليوم (الأربعاء)، بتحرك دولي لتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من فيروس كورونا، كاشفة عن إصابة أكثر من 300 أسير من بين حوالي 4500.

وبيّنت وزيرة الصحة مي الكيلة، في مؤتمر صحافي في رام الله؛ أن الأسرى لا يحصلون على الحد الأدنى من الوقاية من الفيروس في ظل إهمال طبي، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أنها طالبت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصليب الأحمر الدولي بالتدخل لـحماية حياة الأسرى من الفيروس جراء الاكتظاظ الذي جعل من السجون بؤراً لانتشار الوباء.