محافظ جنوب سيناء: 5100 مواطن سددوا أقساط الوحدات السكنية التابعة لبنك الإسكان

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه جرى التواصل مع بنك التعمير والإسكان، للوقوف على مدى تسديد المواطنين للأقساط الشهرية الخاصة بالوحدات السكنية الجديدة التابعة لبنك الإسكان والتعمير، وجرت الإفادة بالتزام الجميع بسداد الأقساط.

وأوضح المحافظ في تصريح له اليوم الأربعاء، أن المحافظة وقعت بروتوكولا مع بنك التعمير والإسكان لشراء 5100 وحدة سكنية، وتوزيعها على المواطنين بشروط وضوابط المحافظة، بشرط أن يجري تسديد الأقساط الشهرية للبنك وليس بالوحدات المحلية بمدن المحافظة.

وقال المحافظ، إن المحافظة اشترت 1136 وحدة سكنية من وزارة الإسكان، لتوزيعها على المواطنين المستحقين للإسكان بكافة المدن، طبقًا للكثافة السكانية بكل مدينة، وكان لمدينة الطور نصيب الأسد بواقع 864 وحدة سكنية و64 وحدة بمدينة رأس سدر و48 وحدة بمدينة أبوزنيمة، و48 وحدة بمدينة أبورديس، و48 وحدة سكنية بمدينة دهب، و48 وحدة بنويبع، و16 وحدة سكنية بمدينة طابا.

وأكد المحافظ أنه جرى شراء الوحدات طبقًا للضوابط والشروط الميسرة الخاصة بالمحافظة بقيمة 213.36 مليون جنيه، وبلغت قيمة المقدم 42.672 مليون جنيه، بنسبة 20% من المبلغ الإجمالي، وتقسيط باقي المبلغ والذي تصل قيمته 170.068 مليون جنيه على 10 أقساط نصف سنوية لمدة 5 سنوات، وبلغت قيمة كل قسط 17.068 مليون جنيه سنويًا.