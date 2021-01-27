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استمرار المظاهرات في لبنان احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية وإغلاق البلاد

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استمرار المظاهرات في لبنان احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية وإغلاق البلاد استمرار المظاهرات في لبنان احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية وإغلاق البلاد

مصراوي Masrawy

05:15 م الأربعاء 27 يناير 2021

بيروت - (د ب أ)

استمرت الاحتجاجات الشعبية في عدد من المناطق اللبنانية، اليوم الأربعاء، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وقرار تمديد إقفال البلاد في مواجهة جائحة كورونا.

وعمد المحتجون إلى قطع عدد من الطرقات في البقاع شرق لبنان وجنوبه، حيث قطعوا بعد ظهر اليوم، طريق عام راشيا بين بلدتي البيرة والرفيد، في وادي البقاع شرق لبنان بالعوائق والاتربة، ومنعوا المواطنين من المرور بالاتجاهين، احتجاجاً على تردي الاوضاع الاقتصادية.

وتدخلت عناصر الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لإعادة فتح الطريق.

ونظم عدد من المحتجين في مناطق متفرقة من البلاد احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والغلاء، وسط تدابير أمنية مشددة للجيش والقوى الأمنية.

يذكر أن الاحتجاجات الشعبية كانت قد انطلقت السبت الماضي في مدينة طرابلس شمال لبنان احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وتمديد الأقفال العام للبلاد في إطار الإجراءات التي اتخذتها اللبنانية لمواجهة انتشار .

وشهدت مدينة طرابلس مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، سقط خلالها عشرات الجرحى من الطرفين.

وكانت الحكومة اللبنانية قد اتخذت قراراً قضى بإغلاق البلاد إغلاقاً تاماً منذ 14 يناير الحالي، وذلك في إطار التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتم تمديد الإغلاق العام حتى 8 فبراير المقبل بعد ارتفاع عدد الإصابات والوفيات اليومية ارتفاعاً كبيراً، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة أدت إلى ارتفاع أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل، وتدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الذي بلغ حوالي 8700 ليرة لبنانية.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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